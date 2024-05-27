В Госдуме ответили захотевшему поставить Россию на колени президенту Эстонии

Депутат Журова раскритиковала захотевшего поставить РФ на колени Кариса

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова раскритиковала захотевшего поставить Россию на колени президента Эстонии Алара Кариса. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Они же толерантная, демократическая страна. А [подобные заявления] — это унижение. То есть их цель — это унижение какой-то страны? Это уже говорит об уровне этих политических заявлений. Такие фразы вообще нельзя произносить вслух. Нельзя унижать других людей, страны. А они признают, что готовы к унижению. Я воспринимаю это именно так. Вот цена их демократии», — ответила на заявление эстонского президента Журова.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что главная задача коллективного Запада и Эстонии в частности — остановить российскую военную машину.

До этого президент Эстонии пообещал не закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин в целом стремится сохранить контакты с Москвой.