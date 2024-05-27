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11:12, 27 мая 2024Мир

В Госдуме ответили захотевшему поставить Россию на колени президенту Эстонии

Депутат Журова раскритиковала захотевшего поставить РФ на колени Кариса
Светлана Журова

Светлана Журова . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова раскритиковала захотевшего поставить Россию на колени президента Эстонии Алара Кариса. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Они же толерантная, демократическая страна. А [подобные заявления] — это унижение. То есть их цель — это унижение какой-то страны? Это уже говорит об уровне этих политических заявлений. Такие фразы вообще нельзя произносить вслух. Нельзя унижать других людей, страны. А они признают, что готовы к унижению. Я воспринимаю это именно так. Вот цена их демократии», — ответила на заявление эстонского президента Журова.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что главная задача коллективного Запада и Эстонии в частности — остановить российскую военную машину.

До этого президент Эстонии пообещал не закрывать границу с Россией. По его словам, Таллин в целом стремится сохранить контакты с Москвой.

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