В Харьковской области рассказали о безуспешных попытках контратак ВСУ

Ганчев рассказал о безуспешных попытках контратак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки провести контратаку в Харьковской области, но они оказываются безуспешны из-за эффективной организации обороны российскими войсками. Об этом в эфире Первого канала рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«В какой-то мере правду говорят, как никогда, украинские СМИ, что они [ВСУ] действительно постоянно контратакуют. Другой вопрос, что у них не особо это получается — прорвать нашу линию», — сообщил политик.

Он добавил, что в область подтянуты основные резервы ВСУ, поэтому теперь задачей российских войск на этом участке фронта стало закрепление на занятых позициях.

Ранее Ганчев сообщил, что солдаты Российской армии начали штурм поселка Липцы в Харьковской области. По его словам, взятие под контроль населенного пункта носит стратегическое значение для российского наступления.