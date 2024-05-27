В ЛНР нашли крупное захоронение погибших при обстрелах ВСУ

Омбудсмен ЛНР Сорока: в республике нашли захоронения 1,2 тыс. мирных жителей

Начиная с 2021 года в Луганской народной республике (ЛНР) члены межведомственной рабочей группы нашли захоронения более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Анна Сорока в беседе с ТАСС.

По ее словам, специалисты уже эксгумировали 1209 тел. По состоянию на 1 мая 2024 года удалось опознать 55 процентов погибших.

«Работы по идентификации останков не прекращаются, и буквально каждый день мы получаем новые данные, позволяющие родным и близким не только почтить память погибшего у точно установленного места захоронения, но и получить положенные документы и выплаты», — рассказала Сорока.

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