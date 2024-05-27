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16:05, 27 мая 2024Силовые структуры

В отношении организовавшего БДСМ-вечеринки россиянина возбудили дело

В Екатеринбурге следователи возбудили дело против организатора БДСМ-вечеринок

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Дома у мужчины прошли обыски.

Собеседник агентства заявил, что поводом стали фотографии в Telegram-канале с анонсов вечеринок, на которых была полуголая девушка в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте».

Словиковского задержали в ночь на 25 мая во время эротической вечеринки на одной из баз отдыха под Екатеринбургом. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские пришли с рейдом на закрытую БДСМ-вечеринку.

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