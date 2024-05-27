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13:57, 27 мая 2024Экономика

В России оценили идею сделать огромными пошлины на вино из стран НАТО

Глава АВВР Плотников: идея повысить пошлины на вино из стран НАТО — контрмера

Фото: PxHere

Предложение об установление ввозных пошлин для вин из стран НАТО на уровне в 200 процентов является контрмерой на действия западных стран, которые ввели масштабные санкции в отношении ряда категорий российской продукции. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов РФ (АВВР) Алексей Плотников, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, подобная инициатива позволит парализовать импорт винодельческой продукции из стран Североатлантического альянса. В то же время такая мера не является рыночной. Но, как подчеркнул Плотников, она не является «атакующей». «Предложенная нами (АВВР — прим. «Лента.ру») инициатива повышения пошлин на 200%, безусловно, не рыночная, безусловно, парализующая ввоз из этих стран, но она является контрмерой», — резюмировал Плотников.

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Он добавил, что поддерживать бизнес с контрагентами из стран НАТО в настоящее время — «довольно странно со всех точек зрения». В то же время предложенная АВВР мера может стать ответом на блокирование поставок оборудования, средств защиты растений для российских виноделов со стороны западных партнеров по уже оплаченным контрактам. «То есть нас сначала просто жестко кинули, а теперь призывают — давайте по-рыночному», — заключил Плотников.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера РФ, заявила, что предложение АВВР о повышении ввозных пошлин на вино из недружественных стран до 200 процентов направят на рассмотрение в правительственную подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию. В свою очередь, в Федеральной таможенной службе (ФТС) уточнили, что подобная мера, по сути, будет носить запретительный характер. На этом фоне принимать окончательное решение по этому вопросу пока преждевременно, заключили в ведомстве.

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      Анатолий Акулов
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