В России резко выросло число быстрорастущих компаний

«Ъ»: число быстрорастущих фирм в РФ выросло до 1711 по итогам 2019-2023 годов

По итогам 2019-2023 годов число быстрорастущих компаний (БРК, или так называемых газелей) в России выросло до 1711 предприятий. О резком увеличении количества «газелей» в стране сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Условием для попадания в рейтинг БРК на протяжении четырехлетнего периода ежегодные темпы роста фирмы должны быть на уровне как минимум 10 процентов. В 2018-2022 годах подобных компаний в России насчитывалось 1034, а в 2017-2021-м — 1227. Эксперты связали прирост числа подобных компаний в стране с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли восстановление темпов роста экономики РФ, а также массовый уход западных компаний с российского рынка.

Несмотря на увеличение числа БРК в России, их финансовые показатели в целом ухудшились. Ежегодная выручка «газелей» в 2019-2023 годах росла в среднем на 43 против 45 процентов в 2018-2022-м. В свою очередь, ежегодная чистая прибыль подобных компаний увеличивалась на 72 процента в постоянных ценах против 91 процента за предыдущий период. Снизилась и рентабельность таких фирм — 7,4 против 9,4 процента. Подобную динамику финансовых результатов БРК в России аналитики объяснили потерей эффективности производства на фоне импортозамещения.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года суммарные доходы российского малого и среднего бизнеса (МСП) выросли на 40 процентов в сравнении с показателем 2019-го. За 12 месяцев показатель достиг уровня в 25,8 триллиона рублей. Этот результат оказался максимальным за последние пять лет. В свою очередь, совокупные доходы средних и крупных предприятий в стране за 2023 год увеличились на 10,5 процента, до 184,9 триллиона рублей.