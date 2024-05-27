Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 27 мая 2024Мир

В России удивились введенным Польшей новым ограничениям

Депутат Журова удивились введенным Польшей ограничениям дипломатов из РФ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировали введенные Польшей ограничения для дипломатов из России. В беседе с «Лентой.ру» депутат удивилась планам Варшавы ограничить передвижения российских дипломатов по польской территории.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ограничит передвижение по своей стране дипломатам из России.

«Конечно, мы обычно отвечаем симметрично: если они нам ограничивают количество дипломатов, то и мы им. (...) Однако если польский посол и посольство Польши в России в целом работают хорошо и ведут себя корректно, то какой смысл в том, чтобы ограничивать их передвижения по России. Возможно, отвечать тем же в данном случае не имеет смысла», — сказала Журова.

При этом она удивилась подобному ограничению, подчеркнув, что подобная дипломатическая политика не является распространенной, Более того, в свете подобных действий Варшавы депутат усомнилась в возможности улучшения ситуации на дипломатическом фронте в ближайшем будущем.

«Пока нет никаких площадок, они везде занимают жесткую позицию, осуждают и порицают нас. Кулуарно они этого не делают, (...) но, как только начинается вопрос публики, идет совсем другая риторика», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Спасительный разлад. Как девелоперам Чигиринским удается избегать проблем и за границей, и в России?
Спасительный разлад.Как девелоперам Чигиринским удается избегать проблем и за границей, и в России?
4 мая 2022
Чей будешь? В Европе и Америке началась дискриминация россиян по национальному признаку
Чей будешь?В Европе и Америке началась дискриминация россиян по национальному признаку
5 марта 2022

В начале мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow». По информации СМИ, большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена. В настоящее время Высшая контрольная палата Польши готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

      Макрон год учил немецкий ради Шольца

      Турист попытался спасти упавшую со скалы спутницу и пропал без вести

      Названа новая возможная причина атаки ВСУ на Геленджик

      Северная Корея запустила баллистическую ракету

      В Германии рассказали о снижении эффективности HIMARS

      Рост курса рубля до уровней начала года объяснили

      100-летний жених и 102-летняя невеста сыграли свадьбу в доме престарелых

      Названы причины провала плана Украины по ЗАЭС

      Бывший советник НАТО назвал причину превосходства России в конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше