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08:40, 27 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе двое братьев расправились с отцом за обвинения в тунеядстве

В Якутии вынесли приговор братьям, расстрелявшим отца за обвинения в тунеядстве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Якутии суд вынес приговор 25- и 28-летнему братьям, расправившимся с 56-летним отцом за обвинение в тунеядстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины признаны виновным по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ. Они получили по 14 лет колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 18 августа 2023 года в доме в микрорайоне Марха отец предъявил сыновьям претензии в тунеядстве. Конфликт перерос в драку. Тогда братья взяли огнестрельные ружья и совместно несколько раз выстрелили в голову и тело пострадавшему. Он не выжил.

В полицию позвонили жители соседних домов, услышав выстрелы.

Ранее стало известно, что в Краснодаре суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима за расправу над супругой.

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      Екатерина Кашурникова
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