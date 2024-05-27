Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 27 мая 2024Мир

В США заявили об абсурдности проведения мирной конференции по Украине

Офицер США Дэвис: мирная конференция по Украине в Швейцарии является абсурдной

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Мирная конференция по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии, является абсурдной. Об этом заявил экс-офицер США в отставке Дэниел Дэвис на своем канале YouTube Daniel Davis / Deep Dive.

«После всех заявлений [президента Украины] Владимира Зеленского ошибочно полагать, что у мирной конференции в Швейцарии есть какой-либо шанс на успех. Это абсурд», — рассказал военный аналитик.

Дэвис добавил, что слова Зеленского о попытках «принудить Россию к миру» на конференции «лишены здравого смысла». По его мнению, ни одна страна не может диктовать свои условия России.

Ранее Дэвис призвал Украину пойти на переговоры с Россией, иначе Киев ожидает безоговорочное поражение. По его мнению, Украина никогда не одержит победу в конфликте и не вернет себе все территории.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал разрешить Киеву бить западным оружием по России. Кремль заявил, что альянс впал в «военный экстаз»

      Путин рассказал о расчетах в рублях с Узбекистаном

      Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ под Волчанском. По самолету ударил комплекс С-400

      Захарова ответила на ограничение передвижения российских дипломатов в Польше

      Удар КАБами по позициям украинской армии попал на видео

      Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и нарвалась на уголовное дело

      Зеленский признался в давлении на Запад для получения ПВО

      Земляника в России подорожает

      Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

      В стране НАТО заявили о радикальном изменении правил в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше