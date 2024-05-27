В США заявили об абсурдности проведения мирной конференции по Украине

Офицер США Дэвис: мирная конференция по Украине в Швейцарии является абсурдной

Мирная конференция по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня в Швейцарии, является абсурдной. Об этом заявил экс-офицер США в отставке Дэниел Дэвис на своем канале YouTube Daniel Davis / Deep Dive.

«После всех заявлений [президента Украины] Владимира Зеленского ошибочно полагать, что у мирной конференции в Швейцарии есть какой-либо шанс на успех. Это абсурд», — рассказал военный аналитик.

Дэвис добавил, что слова Зеленского о попытках «принудить Россию к миру» на конференции «лишены здравого смысла». По его мнению, ни одна страна не может диктовать свои условия России.

Ранее Дэвис призвал Украину пойти на переговоры с Россией, иначе Киев ожидает безоговорочное поражение. По его мнению, Украина никогда не одержит победу в конфликте и не вернет себе все территории.