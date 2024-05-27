В стране НАТО заявили о радикальном изменении правил в конфликте с Россией

Политолог Дизен: НАТО радикально меняет правила в конфликте России и Украины

НАТО радикально меняет правила в конфликте России и Украины, говоря о возможности нанесения западным дальнобойным оружием ударов по российской территории. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил политолог из Норвегии Гленн Дизен.

«Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами. Это закончится очень плохо», — написал эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за предоставление ВСУ права бить западным дальнобойным оружием по территории России.