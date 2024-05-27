Во Франции назвали главный просчет Макрона в должности президента

Евродепутат Жувен назвал потерю влияния в Африке катастрофой для Макрона

Евродепутат от Франции Эрве Жувен назвали главный просчет Эммануэля Макрона в должности французского лидера. В беседе с «Известиями» парламентарий заявил, что потеря влияния Парижа в Африке стала одним из самых катастрофических результатов его президентства.

«Мне досадно видеть, как высокомерная политика Макрона, не берущего в расчет мнение оппозиции, окончательно рассорила Францию с ее африканскими друзьями. Постепенный уход Франции из Африки поражает и вызывает серьезное беспокойство», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что сегодня в мире идет тенденция второй волны деколонизации: осколки бывших империй, хаотично разбросанные на карте, вызывают интерес у крупных держав. Эти государства хотели бы окончания ухода Франции и прочих стран из регионов, где они давно пустили корни.

«Я говорю, конечно, о Новой Каледонии и Китае (как о странах, заинтересованных в утрате Парижем влияния — прим. «Ленты.ру»). В этом контексте Франция должна вести себя крайне осторожно, учитывать предыдущие соглашения и интересы коренного населения. Именно это и не было сделано», — резюмировал Жувен.

Ранее евродепутат напомнил, что Франция как минимум трижды обязана России своим спасением. Отдельно он выделил вклад советской армии в победу во Второй мировой войне: «Именно русский солдат сломал хребет военной машине нацистов. Франция должна об этом помнить».