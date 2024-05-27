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18:27, 27 мая 2024Забота о себе

Врачи перепутали рак с коронавирусом и месяцами неправильно лечили женщину

Симптомы рака яичников у британки месяцами принимали за коронавирус

Фото: @Nataliewild

Британка Натали Уайлд рассказала историю своей сестры Лиэнн, которую врачи в течение нескольких месяцев лечили от последствий коронавируса, хотя в действительности она была больна раком. Ее материал опубликовало издание The Sun.

По словам Уайлд, впервые ее сестра почувствовала себя плохо в апреле 2020 года. Врачи принимали ее состояние за симптомы коронавируса — у нее были проблемы с дыханием, которые не проходили. «Она так тяжело дышала и хрипела, как будто ей 90 и она курила всю жизнь. Три раза за последующие 20 месяцев ей говорили, что у нее коронавирус», — рассказала она

В ноябре 2021 года Лиэнн взяла отпуск, потому что ей было очень тяжело работать, и ее состояние ухудшилось еще раз — из-за сильной тошноты и обезвоживания она попала в больницу. Там оказалось, что врачи, к которым британка обращалась ранее, перепутали диагноз и неправильно лечили ее. В больнице у нее нашли рак яичников и выяснили, что метастазы уже распространились по всему телу. После постановки диагноза 39-летняя женщина прожила всего восемь дней.

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Уайлд добавила, что после случившегося с ее сестрой она активно работает с фондами, занимающимися распространением информации о симптомах рака яичников. Британка уверена, что своевременная диагностика могла бы спасти ее сестре жизнь.

Ранее пожелавшая остаться анонимной американка подала в суд на маникюрный салон, поскольку считает, что мастер по маникюру заразила ее герпесом. В исковом заявлении девушка указала, что в июне 2023 года сделала в салоне акриловые ногти, после чего у нее на руках начали появляться язвы, а два пальца опухли и воспалились.

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      Александра Лисица
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