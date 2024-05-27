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21:25, 27 мая 2024Мир

Захарова оценила заявление Макрона об отсутствии войны Европы с Россией

Захарова: Европа не воюет с РФ, она уничтожает Украину, забыл сказать Макрон
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии войны между Европой и Россией.

«Европейские страны не ведут войну против России и ее народа. Сейчас они уничтожают Украину и украинцев — забыл добавить Эммануэль», — написала дипломат.

27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов. Он заявил, что подписал соответствующие документы в ходе встречи в формате видеоконференции с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

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      Марина Совина
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