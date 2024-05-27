Захарова оценила заявление Макрона об отсутствии войны Европы с Россией

Захарова: Европа не воюет с РФ, она уничтожает Украину, забыл сказать Макрон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии войны между Европой и Россией.

«Европейские страны не ведут войну против России и ее народа. Сейчас они уничтожают Украину и украинцев — забыл добавить Эммануэль», — написала дипломат.

27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов. Он заявил, что подписал соответствующие документы в ходе встречи в формате видеоконференции с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.