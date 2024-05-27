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20:23, 27 мая 2024Экономика

Залив в российском регионе превратился в пустыню

Таганрогский залив превратился в пустыню из-за сильного ветра

Фото: страница «ЧП Ростов-на-Дону» во «ВКонтакте»

Таганрогский залив в Ростовской области превратился в пустыню из-за сильного ветра. Фото обмелевшего водоема опубликовано в сообществе «ЧП Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, берег залива похож на пустыню — земля стала сухой, а вода ушла далеко и едва виднеется вдалеке. Причиной послужил сильный ветер, который обрушился на российский регион неделей ранее, его порывы достигали 18 метров в секунду.

До неблагоприятных отметок также опустился уровень воды на озерных гидрологических постах Цимлянского водохранилища (Ложки, Суворовский, Красноярский, Нижний Чир и Верхний бьеф).

В конце апреля пустыни в Омане, наоборот, превратились в озера. Это произошло после рекордных ливней, которые обрушились на страну. Жители поделились кадрами, на которых видно, как из появившегося среди песков водоема растут деревья, а волны врезаются в дюны.

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      Нина Ташевская
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