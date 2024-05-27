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18:02, 27 мая 2024Бывший СССР

Зеленский признался в давлении на Запад для получения ПВО

Зеленский признал давление Киева на Запад для получения вооружений и ПВО

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киеву приходится оказывать давление на Запад для получения вооружений, в частности систем противовоздушной обороны (ПВО). Необходимость давления на западных партнеров признал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Мы сегодня говорили про противовоздушную оборону. Но Испания не может сама закрыть этот вопрос. Но этих систем достаточно в мире, поэтому нам нужно работать всем вместе и давить уже не только на Россию, но и на партнеров. (...) Даже те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие, должны понимать, что ПВО — это оборона, а не наступление», — сказал он.

Кроме того, на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом украинский лидер возмутился тем, что Киеву не передают дополнительные системы ПВО и боеприпасы для них. По его словам, Украина не располагает достаточным для противостояния с Россией количеством ракет ПВО.

Зеленский также напомнил, что просит передать хотя бы семь зенитных ракетных комплексов Patriot, два из которых нужны для защиты Харькова. «Нам нужны эти системы соответствующего качества и соответствующего количества. Я не говорю о десятках систем для того, чтобы закрыть полностью небо над Украиной», — подчеркнул он.

В понедельник, 27 мая, Владимир Зеленский прибыл в Испанию для подписания двустороннего соглашения о безопасности. Всего Испания пообещала передать Украине 6 миллиардов евро военной помощи — 1 миллиард в 2024 году и еще 5 миллиардов в течение следующих трех лет.

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      Александр Курбатов
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