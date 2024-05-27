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16:01, 27 мая 2024Бывший СССР

Зеленский озвучил сумму военной помощи Украине от Испании

Зеленский: Испания пообещала передать Украине 6 миллиардов евро помощи
Владимир Зеленский и Педро Санчес

Владимир Зеленский и Педро Санчес. Фото: Paul White / AP

Испания пообещала передать Украине 6 миллиардов евро военной помощи — 1 миллиард в 2024 году и еще 5 миллиардов в течение следующих трех лет. Такую сумму в своем Telegram-канале озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал в Испанию, где подписал с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашение о безопасности.

«Гуманитарная помощь, экономическое восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей формулы мира, усиление санкций против России — все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с премьером усиление украинской системы ПВО и то, как Испания может в этом помочь.

Ранее газета El Pais сообщала, что Мадрид намерен передать Киеву пакет военной помощи, который будет включать партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведенных в Испании.

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      Алевтина Запольская
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