12 котят краснокнижной кошки из зоопарка Новосибирска попали на видео

На видео сняли 12 котят краснокнижного манула из зоопарка Новосибирска

12 котят манула, или палласова кота, из зоопарка Новосибирска попали на видео. Запись публикует РИА Новости в своем Telegram-канале. Агентство также раскрыло планы специалистов на потомство краснокнижной кошки.

На видео показано, как маленькие манулы, почти ничем не отличающиеся от обычных котят, бегают рядом со взрослой самкой. Помимо этого, они обнюхивают и трогают лапой все, что находится рядом с ними. На записи видно, как мать берет детенышей и затаскивает их в домик.

В российском зоопарке отметили, что все 12 котят первое время будут расти в Сибири, на данный момент вопрос о передаче их в новое место не стоит. Подчеркивается, что малыши будут жить с родителями до года.

О том, что в зоопарке Новосибирска родились 12 котят манула, стало известно в понедельник, 27 мая. Несколько самок разродились в апреле. Котята, как отмечалось, пока маленькие и очень неопытные, так что самки все время находятся рядом с ними, оберегают их и уводят в укрытие при любом беспокойстве.