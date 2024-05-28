Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:27, 28 мая 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в красном купальнике

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала снимки в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 55-летняя знаменитость позировала перед камерой, лежа на сетке, которая была закреплена над морем. При этом звезда надела ярко-красный раздельный купальник, демонстрируя подтянутую фигуру.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

В качестве аксессуаров бывшая жена кинопродюсера Федора Бондарчука выбрала солнцезащитные очки и несколько браслетов. «Хорошо», — подписала она кадр.

В феврале Светлана Бондарчук раскрыла главный секрет молодости. По словам модели, она постоянно прибегает к различным техникам массажа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Описан вред наушников

      Хаос на борту после объявления пилота об аварийной посадке попал на видео

      Молодой россиянин выстрелил в посетителя кафе и попал под следствие

      Еще один миллиардер собрался спуститься к «Титанику»

      Российские военные освободили военнослужащих Чада из плена исламистов

      Девушка назвала неожиданную причину отмены свадьбы

      Игравший во Франции российский футболист дал совет Сафонову

      55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

      Полковник рассказал об использовании МиГ-29 ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше