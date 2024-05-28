55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в красном купальнике

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала снимки в откровенном виде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 55-летняя знаменитость позировала перед камерой, лежа на сетке, которая была закреплена над морем. При этом звезда надела ярко-красный раздельный купальник, демонстрируя подтянутую фигуру.

В качестве аксессуаров бывшая жена кинопродюсера Федора Бондарчука выбрала солнцезащитные очки и несколько браслетов. «Хорошо», — подписала она кадр.

В феврале Светлана Бондарчук раскрыла главный секрет молодости. По словам модели, она постоянно прибегает к различным техникам массажа.