Активность украинских спецслужб и попытки прорывов ДРГ. Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о борьбе с нарушителями границы

Глава Погранслужбы ФСБ Кулишов: в РФ за 2023 год пустили свыше 110 млн человек

В Россию за 2023 год пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36 процентов больше, чем годом ранее. Также пропущено более 22 миллионов транспортных средств, что на 49 процентов превышает количество в 2022 году. Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить «железный занавес», по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

Глава Погранслужбы напомнил, что ведомство

не вводило ограничений на пересечение государственной границы России иностранцами. По его словам, пограничники в любое время готовы к пропуску лиц и транспортных средств во всех соответствующих пунктах.

Глава погранслужбы заявил о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией

Кулишов заявил, что украинские спецслужбы при содействии Запада наращивают разведывательную активность у границ России.

При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеопоздравлением в честь Дня пограничника и подчеркнул, что благодаря решимости пограничников были сорваны попытки диверсантов проникнуть на территорию России. Глава государства заявил, что организаторы террористических рейдов на территорию страны просчитались.

Пограничники пресекли 29 попыток прорыва в Россию украинских ДРГ

Кулишов рассказал, что пограничники совместно с Вооруженными силами РФ с начала специальной военной операции пересекли 29 попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию России.

Всего с начала СВО на Брянском, Курском, Белгородском и Крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск «Север» ВС РФ пресечено 29 таких попыток Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

По его словам, обстановка на российско-украинской границе остается напряженной, после неудачного контрнаступления в прошлом году Киев не оставил намерений продолжить ведение активных боевых действий в зоне спецоперации.

Кулишов добавил, что количество обстрелов по российской территории не снижается, растут интенсивность ударов беспилотниками по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре.

ФСБ отметило усиление активности ДРГ на границе в период выборов

Руководитель Пограничной службы ФСБ России указал на усиление активности ДРГ на границе в период подготовки и проведения выборов президента РФ.

В указанный период совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

Генерал уточнил, что противник понес потери в живой силе и технике в боевых столкновениях на границе.

В марте Вооруженные силы России уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

В Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли авиаудары по пункту дислокации украинской ДРГ у границ Курской области. Для поражения техники и живой силы диверсантов ВСУ применялись планирующие бомбы. В результате пункт их дислокации был уничтожен, отметили в ведомстве.

В Россию за год не пустили свыше 5,5 тысячи человек, связанных с террористами

В 2023 году пограничники не пустили на территорию России свыше 5,5 тысячи человек, связанных с международными террористическими и экстремистскими организациями, а также спецслужбами Украины, сообщил руководитель Погранслужбы ФСБ. Генерал пояснил, что это количество втрое больше показателей 2022 года.

С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины Владимир Кулишов руководитель Пограничной службы ФСБ России

Всего через государственную границу не пропустили более 126 тысяч человек, из них около десяти тысяч лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе или о цели своего визита в Россию.

На 27 процентов выросло число иностранцев, которые пытались попасть в Россию, имея запрет на въезд. Из 42 тысяч таких лиц свыше пяти тысяч пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные, заключил Кулишов.

