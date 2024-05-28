Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:55, 28 мая 2024Силовые структуры

Активность украинских спецслужб и попытки прорывов ДРГ. Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о борьбе с нарушителями границы

Глава Погранслужбы ФСБ Кулишов: в РФ за 2023 год пустили свыше 110 млн человек
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Россию за 2023 год пропустили свыше 110 миллионов человек, это на 36 процентов больше, чем годом ранее. Также пропущено более 22 миллионов транспортных средств, что на 49 процентов превышает количество в 2022 году. Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить «железный занавес», по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности

Владимир Кулишовруководитель Пограничной службы ФСБ России

Глава Погранслужбы напомнил, что ведомство
не вводило ограничений на пересечение государственной границы России иностранцами. По его словам, пограничники в любое время готовы к пропуску лиц и транспортных средств во всех соответствующих пунктах.

Материалы по теме:
«Человек для них ничто» Украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий. Как они работают и кто попадает в их сети?
«Человек для них ничто»Украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий. Как они работают и кто попадает в их сети?
19 сентября 2023
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления. Как изменится их тактика в 2024 году?
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления.Как изменится их тактика в 2024 году?
11 января 2024

Глава погранслужбы заявил о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией

Кулишов заявил, что украинские спецслужбы при содействии Запада наращивают разведывательную активность у границ России.

При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность

Владимир Кулишовруководитель Пограничной службы ФСБ России

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеопоздравлением в честь Дня пограничника и подчеркнул, что благодаря решимости пограничников были сорваны попытки диверсантов проникнуть на территорию России. Глава государства заявил, что организаторы террористических рейдов на территорию страны просчитались.

Пограничники пресекли 29 попыток прорыва в Россию украинских ДРГ

Кулишов рассказал, что пограничники совместно с Вооруженными силами РФ с начала специальной военной операции пересекли 29 попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию России.

Всего с начала СВО на Брянском, Курском, Белгородском и Крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск «Север» ВС РФ пресечено 29 таких попыток

Владимир Кулишовруководитель Пограничной службы ФСБ России

По его словам, обстановка на российско-украинской границе остается напряженной, после неудачного контрнаступления в прошлом году Киев не оставил намерений продолжить ведение активных боевых действий в зоне спецоперации.

Кулишов добавил, что количество обстрелов по российской территории не снижается, растут интенсивность ударов беспилотниками по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре.

ФСБ отметило усиление активности ДРГ на границе в период выборов

Руководитель Пограничной службы ФСБ России указал на усиление активности ДРГ на границе в период подготовки и проведения выборов президента РФ.

В указанный период совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей

Владимир Кулишовруководитель Пограничной службы ФСБ России

Генерал уточнил, что противник понес потери в живой силе и технике в боевых столкновениях на границе.

В марте Вооруженные силы России уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

В Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли авиаудары по пункту дислокации украинской ДРГ у границ Курской области. Для поражения техники и живой силы диверсантов ВСУ применялись планирующие бомбы. В результате пункт их дислокации был уничтожен, отметили в ведомстве.

Материалы по теме:
«Они жаждут крови и насилия» Радикалы-исламисты активно вербуют мигрантов. Как они готовятся к новым терактам?
«Они жаждут крови и насилия»Радикалы-исламисты активно вербуют мигрантов. Как они готовятся к новым терактам?
23 апреля 2024
«Пришлось работать под огнем минометов» Полицейский из ДНР — о службе в Донбассе и борьбе с криминалом в зоне СВО
«Пришлось работать под огнем минометов»Полицейский из ДНР — о службе в Донбассе и борьбе с криминалом в зоне СВО
6 июня 2023

В Россию за год не пустили свыше 5,5 тысячи человек, связанных с террористами

В 2023 году пограничники не пустили на территорию России свыше 5,5 тысячи человек, связанных с международными террористическими и экстремистскими организациями, а также спецслужбами Украины, сообщил руководитель Погранслужбы ФСБ. Генерал пояснил, что это количество втрое больше показателей 2022 года.

С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины

Владимир Кулишовруководитель Пограничной службы ФСБ России

Всего через государственную границу не пропустили более 126 тысяч человек, из них около десяти тысяч лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе или о цели своего визита в Россию.

На 27 процентов выросло число иностранцев, которые пытались попасть в Россию, имея запрет на въезд. Из 42 тысяч таких лиц свыше пяти тысяч пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные, заключил Кулишов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для вора в законе Шишканова. В чем его обвиняют?

      Счет за парковку в США возмутил пользователей сети

      Переехавший в США российский пловец рассказал об отношении американцев

      В Крыму назвали склерозом слова Байдена о Второй мировой войне

      Россиянин сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

      Россиян предостерегли от продажи картофеля с дачи

      Изъятие свыше 158 килограммов наркотика у россиян попало на видео

      Российский военный рассказал о спасающих жизни на СВО детских поделках

      В МИД назвали возможную цель повторного обстрела Луганска

      Украинский пленный раскрыл ложь командиров ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше