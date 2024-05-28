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23:28, 28 мая 2024Мир

Американский экономист предупредил об угрозе человечеству из-за решения Байдена

Экономист Сакс: людские жизни в опасности, пока Байден не поговорит с Путиным

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Человечеству угрожает опасность, пока президент США Джо Байден не поговорит напрямую с российским лидером Владимиром Путиным, предупредил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. В опубликованном в соцсети X интервью журналисту Такеру Карлсону эксперт подверг критике решение властей США отказаться от переговоров с противниками, которые составляют суть «реальной дипломатии».

Сакс также назвал Путина «очень умным» президентом, который эффективно управляет своей страной, не испытывает иллюзий в отношении Штатов и хорошо осознает, как работает государственная машина США.

Ранее Сакс назвал неэффективными антироссийские санкции. Он объяснил, что санкции не оказали желаемого воздействия на РФ и заявил, что они никчемны. Экономист также обвинил американские власти в подрыве российского газопровода «Северный поток». Он напомнил, что Соединенные Штаты обещали сделать это «десятки раз».

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      Маргарита Пименова
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