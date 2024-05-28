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02:29, 28 мая 2024Мир

Байдена обвинили в оскорблении исторической памяти народов СССР

Депутат Шеремет: своей речью Байден оскорбил историческую память народов СССР

Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил президента США Джо Байдена в оскорблении исторической памяти русского и других народов СССР. Он отметил, что во время своей речи о спасении мира и освобождения Европы американскими солдатами во время Второй мировой войны хозяин Белого дома намеренно умолчал о решающем вкладе советских воинов в победу над фашизмом, сообщает РИА Новости.

«Эта выходка характеризует Байдена как политического проходимца и мерзавца», — подчеркнул политик.

Шеремет добавил, что за время своего президентства Байдену удалось продемонстрировать лишь свою вовлеченность в масштабную коррупцию, вмешательство в дела других стран и нежелание уважать частную собственность.

Ранее Байден заявил, что США «спасли мир от фашизма и освободили Европу» во Второй мировой войне, сохранив независимость многих стран. В ходе своей речи глава государства ничего не сказал о вкладе Советского союза в окончание войны. При этом, он указал, что американцы на протяжении десятилетий «сражаются с автократиями», отметив «тех, кто выступал против коммунизма в Корее и Вьетнаме».

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      Марина Совина
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