Бездыханного туриста достали из бассейна на популярном курорте Таиланда
Бездыханного пожилого туриста из Австрии достали из бассейна кондоминиума на популярном тайском курорте Паттайя. Об этом пишет местное издание The Thaiger.
Уточняется, что несчастный случай произошел в понедельник, 27 мая, в районе Бангламунг в провинции Чонбури. Полиция и спасатели прибыли на место и нашли 74-летнего Айхмана Иоганна, лежавшего у бассейна. Сотрудники службы безопасности кондоминиума вытащили мужчину из воды и попытались сделать ему искусственное дыхание, но безуспешно.
53-летняя жена австрийца по имени Варинья рассказала, что ее супруг был заядлым пловцом и регулярно ходил в бассейн в одиночку. В день трагедии они с дочерью готовили еду и забеспокоились, когда Иоганн не вернулся в привычное время. Варинья спустилась к бассейну и обнаружила, что ее муж не подавал признаков жизни.
Ранее в Паттайе россиянин вступил в конфликт с иностранцем на вечеринке. Британец ударил своего оппонента по лицу и случайно лишил его жизни.