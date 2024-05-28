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18:56, 28 мая 2024Путешествия

Бездыханного туриста достали из бассейна на популярном курорте Таиланда

Бездыханного туриста из Австрии достали из бассейна кондоминиума в Паттайе

Фото: John Danow / Shutterstock / Fotodom

Бездыханного пожилого туриста из Австрии достали из бассейна кондоминиума на популярном тайском курорте Паттайя. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

Уточняется, что несчастный случай произошел в понедельник, 27 мая, в районе Бангламунг в провинции Чонбури. Полиция и спасатели прибыли на место и нашли 74-летнего Айхмана Иоганна, лежавшего у бассейна. Сотрудники службы безопасности кондоминиума вытащили мужчину из воды и попытались сделать ему искусственное дыхание, но безуспешно.

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53-летняя жена австрийца по имени Варинья рассказала, что ее супруг был заядлым пловцом и регулярно ходил в бассейн в одиночку. В день трагедии они с дочерью готовили еду и забеспокоились, когда Иоганн не вернулся в привычное время. Варинья спустилась к бассейну и обнаружила, что ее муж не подавал признаков жизни.

Ранее в Паттайе россиянин вступил в конфликт с иностранцем на вечеринке. Британец ударил своего оппонента по лицу и случайно лишил его жизни.

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      Алина Черненко
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