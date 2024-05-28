Девушка назвала неожиданную причину отмены свадьбы

Девушка отменила свадьбу, после того как ее жених начал контролировать ее вес. Неожиданную причину расставания она назвала в посте на форуме Reddit.

Пользовательница форума рассказала, что в последние месяцы из-за стресса поправилась на десять килограммов. Жениху это не понравилось, и он потребовал избавиться от лишнего веса. Мужчина вынудил автора поста назвать свой вес, а затем заявил, что она обязана похудеть до своего дня рождения, который должен был наступить через две недели.

Вчера был мой день рождения и день взвешивания. Он пришел в гости и взвесил меня. Мой вес был чуть больше 70 килограммов. Он посмотрел, а затем попросил опять встать на весы, сняв перед ним одежду qwerterifique пользовательница Reddit

Девушка призналась, что хотя была очень расстроена претензиями жениха к ее внешности, но изо всех сил старалась выполнить его желание и добилась хорошего результата. Однако его просьба взвеситься перед ним обнаженной разозлила ее. «Я объяснила, что я уже чувствовала себя униженной и морально была не готова проходить через еще большее унижение», — объяснила она.

По словам автора поста, молодой человек сильно разозлился и обвинил ее в нежелании делать то, что для него важно. В конце концов ссора закончилась расставанием и отменой свадьбы.

Пользователи форума поддержали девушку и посоветовали ей держаться от бывшего парня подальше. «С самого начала это было не про вес, а про желание контролировать ее», — резюмировала пользователь под ником Lilshitlulu.

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