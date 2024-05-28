Диетолог назвала главную ошибку при похудении

Диетолог Лазуренко назвала стремительное похудение ошибкой

Многие люди допускают одни и те же ошибки в борьбе за снижение веса, рассказала диетолог Наталья Лазуренко. Их специалистка назвала в комментарии для NEWS.ru.

Одной из главных ошибок она назвала быстрое снижение веса. По словам диетолога, люди, которые хотят похудеть за короткий срок, ограничивают себя в еде и считают, что вес больше не вернется.

В действительности же, если человек худеет быстро, жировая клетка вырастает до прежнего объема, когда он возвращается к привычному ритму питания, предупредила Лазуренко.

«Жировая клетка увеличивается в объеме, происходит рецидив и возврат к прошлым килограммам. При жестких ограничениях организм начинает стрессовать, не дополучая белки, жиры и углеводы», — уточнила диетолог.

Ранее Лазуренко посоветовала некоторым людям отказаться от клубники. По ее словам, ягоды не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ и воспалительных процессах