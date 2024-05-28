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13:34, 28 мая 2024Путешествия

Экс-участнику «Короля и шута» пригрозили уголовным делом за обман авиакомпании

Российская авиакомпания пригрозила музыканту Леонтьеву уголовным делом за обман

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская авиакомпания пригрозила экс-участнику «Короля и шута» и «Кукрыниксов» и лидеру рок-группы «Северный флот» Александру Леонтьеву уголовным делом за обман. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 47-летний музыкант собирался отдохнуть в турецком городе Газипаша вместе с женой Аленой. Супруги купили билеты в обе стороны с 10 по 17 декабря стоимостью около 35 тысяч рублей. Однако поездка не состоялась, и пара оформила заявление на возврат денег, предоставив, как утверждают представители перевозчика, фальшивые медицинские справки.

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Сотрудники авиакомпании провели проверку и выяснили, что документы поддельные. После этого они обратились в полицию и потребовали возбудить против Леонтьева уголовное дело.

В июне 2023 года россиянина обвинили в обмане авиакомпании Utair на 300 тысяч рублей. Мужчину уличили в том, что при оформлении авиабилетов он обманул авиакомпанию, чтобы получить скидки по случаю дня рождения.

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      Алина Черненко
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