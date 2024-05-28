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09:29, 28 мая 2024Забота о себе

Гипертоникам подсказали пять эффективных способов контролировать давление

Физиотерапевт О'Дрисколл посоветовал делать планку для контроля давления

Фото: PxHere

Эксперт по сердечно-сосудистой физиологии из Кентерберийского университета (Великобритания) Джейми О'Дрисколл и диетолог Рианнон Ламберт подсказали пять полезных правил, соблюдение которых поможет контролировать артериальное давление. Их цитирует The Time.

Первым эффективным способом взять под контроль давление О'Дрисколл назвал изометрические упражнения. Он пояснил, что для их выполнения нужно удерживать тело в определенном положении в течение некоторого времени. Это может быть планка, глубокий присед или различные стойки у стены. «При выполнении изометрических удержаний происходит резкое улучшение кровотока за счет расширения сосудов. Другие типы упражнений не дают такого же эффекта», — заявил физиотерапевт.

Для того, чтобы результат занятий был стойким, О'Дрисколл посоветовал гипертоникам заниматься три раза в неделю и делать четыре подхода по две минуты каждый.

Второй способ нормализовать давление, по мнению физиотерапевта, — это бег. По его словам, этот вид активности тоже улучшает кровоток, но в дополнение еще и насыщает организм кислородом. Кроме того, специалист рекомендовал заниматься растяжкой, которая помогает уменьшить жесткость сосудов и предотвращает болезни сердца.

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В свою очередь, диетолог Рианнон Ламберт добавила, что, помимо физических нагрузок, гипертоникам важно правильно питаться. Она посоветовала включить в рацион бананы, чечевицу, картофель, авокадо, финики, листовую зелень и другие богатые калием продукты. Диетолог пояснила, что калий выводит из кровотока излишки соли и тем самым снижает давление.

Наконец последним пунктом для контроля гипертонии специалисты назвали сон. Они уточнили, что для стабильного давления нужно спать не менее семи часов каждую ночь.

Ранее невролог Юлия Ярыгина раскрыла способы снизить риск инсульта. По ее словам, риск опасного состояния увеличивается, если долго находиться в положении вниз головой.

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      Екатерина Улитина
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