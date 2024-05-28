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15:14, 28 мая 2024Наука и техника

На краю Солнечной системы обнаружили скопления угарного газа

Nature Astronomy: на краю Солнечной системы впервые обнаружили угарный газ

Фото: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)

Астрономы Университета Центральной Флориды впервые обнаружили скопления углекислого (CO2) и угарного газа (CO) во льдах транснептуновых объектов (ТНО), находящихся на краю Солнечной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Открытие было сделано с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), который анализировал химический состав 59 ТНО и кентавров — группы астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна и занимающих промежуточное положение между астероидами главного пояса и объектами пояса Койпера.

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Ученые провели спектроскопию в инфракрасном диапазоне, позволяющем выявлять полосы поглощения льдов и изучать их распределение на поверхности ТНО. Углекислый газ был обнаружен на 56 объектах, угарный газ — на 28 объектах.

В некоторых ТНО углекислый газ смешан с другими материалами, такими как метанол, водяной лед и силикаты. Однако в другой группе, где углекислый газ и окись углерода являются основными компонентами поверхности, спектр имел уникальные характеристики, не похожие ни на что, что наблюдалось на других телах Солнечной системы или даже воспроизводилось в лабораторных условиях.

Полученные данные показали, что углекислый газ широко распространен на ТНО, независимо от их динамического класса и размеров, но его распределение неравномерно. Некоторые объекты бедны углекислым газом, в то время как угарный газ был обнаружен только на объектах с высоким содержанием углекислого газа. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о химическом составе ТНО.

Углекислый газ мог аккрецировать из протопланетного диска в отличие от угарного газа, который, вероятно, формировался в результате бомбардировки ионами углеродсодержащих льдов.

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      Александр Еникеев
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