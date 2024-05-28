Игравший во Франции российский футболист дал совет Сафонову

Игравший во Франции россиянин Корчагин посоветовал Сафонову учить язык

Бывший российский футболист Эрик Корчагин, игравший за французский «Сент-Этьен», дал совет голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, который может перейти в парижский ПСЖ. Его слова приводит Metaratings.

По словам экс-игрока, вратарю нужно как можно быстрее выучить французский язык. «Ему будет сразу легче, он быстрее адаптируется. Тем более, это вратарь, которому нужно подсказывать обороне, разговаривать и руководить оборонительными действиями», — заявил Корчагин.

Он подчеркнул, что отказываться от приглашения в ПСЖ Сафонову не стоит. «Франция — это чемпионат, где очень много физически одаренных, рослых футболистов, поэтому Матвею тоже важно окрепнуть, чтобы, например, успешно играть на выходах», — добавил Корчагин.

25 мая сообщалось, что Сафонов оказался близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности.