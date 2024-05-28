Херсонские власти показали видео с телами бойцов ВСУ из подвалов в Крынках

Найденные в подвалах в Крынках тела бойцов ВСУ попали на видео

Тела украинских солдат в подвалах села Крынки в Херсонской области сняли на видео. Кадры, предоставленные пресс-службой губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, опубликовало РИА Новости.

Видео было снято российскими бойцами штурмовых отрядов 24 мая. На кадрах видны тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмундировании, сложенные в хаотичном порядке.

На прошлой неделе Сальдо сообщил о зачистке разрозненных групп ВСУ, которые оставались в Крынках. Попытки украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра были пресечены, основные боестолкновения перекинулись на острова. Он также рассказал, что тела в подвалах принадлежат морским пехотинцам.