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14:42, 28 мая 2024Бывший СССР

Херсонские власти показали видео с телами бойцов ВСУ из подвалов в Крынках

Найденные в подвалах в Крынках тела бойцов ВСУ попали на видео

Тела украинских солдат в подвалах села Крынки в Херсонской области сняли на видео. Кадры, предоставленные пресс-службой губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, опубликовало РИА Новости.

Видео было снято российскими бойцами штурмовых отрядов 24 мая. На кадрах видны тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмундировании, сложенные в хаотичном порядке.

На прошлой неделе Сальдо сообщил о зачистке разрозненных групп ВСУ, которые оставались в Крынках. Попытки украинских военных закрепиться на левом берегу Днепра были пресечены, основные боестолкновения перекинулись на острова. Он также рассказал, что тела в подвалах принадлежат морским пехотинцам.

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