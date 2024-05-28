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08:40, 28 мая 2024Мир

Макрон испугался возможной войны с Россией

Макрон в рамках выступления в Дрездене испугался возможной войны Европы с РФ

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Дрездене в ходе официального визита в Германию испугался возможной войны с Россией. Об этом сообщает Tagesspiegel.

«[Россия] может быть здесь (в Европе) завтра или послезавтра», — заявил французский лидер. Он также призывал к большей поддержке Украины, поскольку без нее не будет ни безопасности, ни мира для Европы.

Ранее жители коммуны Туркуэн остановили Макрона на улице и спросили, почему правительство отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время как многие простые французы живут в нищете. Макрон ответил, что помощь Киеву — для будущего Франции.

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      Семен Александров
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