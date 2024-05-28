Полковник рассказал об использовании МиГ-29 ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ используют МиГ-29 для разведки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют истребители МиГ-29 преимущественно для разведки целей, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также не исключил применение самолетов для сброса планирующих бомб.

«МиГ-29 — это легкий истребитель. Полагаю, что его используют для разведки целей, по которым затем наносятся удары с помощью беспилотников и HIMARS», — сказал полковник.

Сами МиГи, по его словам, большой опасности сегодня не представляют, поскольку применяются преимущественно именно как разведчики — самолет значительно быстрее дрона, потому позволяет получать информацию более оперативно.

«Также, возможно, с МиГ-29 сбрасывают американские планирующие бомбы. Больше их ни для чего не используют. Также у ВСУ в запасе есть самолеты Су-24, с них запускают ракеты Storm Shadow», — добавил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в зоне украинского конфликта истребитель МиГ-29. Также сбиты произведенные в США тактическая ракета ATACMS и реактивный снаряд HIMARS, семь французских управляемых авиационных бомб Hammer и 39 беспилотников ВСУ.