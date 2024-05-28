Мигрант потребовал деньги у россиянина под угрозой раскрыть его ориентацию

Мигрант вымогал деньги у екатеринбуржца-гея под угрозой раскрыть его ориентацию

Мигрант вымогал деньги у 26-летнего жителя Екатеринбурга, который относит себя к геям, под угрозой раскрыть его ориентацию. Об этом сообщил Ura.ru знакомый с ситуацией источник.

Уроженец Таджикистана говорил россиянину, что обнародует «позорящую его» видеозапись. На ней горожанин признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации, пояснил собеседник. Он добавил, что иностранец действовал вместе с напарником. Они требовали у молодого человека 120 тысяч рублей.

«Угрожали видеозаписью, на которой парень рассказывал о своей гомосексуальности. Спустя время они начали угрожать жертве в мессенджере WhatsApp и снова требовать крупную сумму», — отметил источник.

Екатеринбуржец решил перевести вымогателям 50 тысяч рублей, а после отправился в полицию. Оперативникам удалось быстро вычислить одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана, который официально работает в России и имеет вид на жительство. Его задержали и поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Пензе дети пожаловались на не дающих им играть на спортплощадке мигрантов.