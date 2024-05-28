Министр обороны Армении отправился в Брюссель с рабочим визитом

Минобороны Армении: министр Папикян отправился с рабочим визитом в Брюссель

Делегация во главе с министром обороны Армении отправилась из Еревана в Брюссель. Информация об этом была опубликована на сайте Минобороны республики.

«Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, с рабочим визитом отбыла в Брюссель», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Цели визита представителей Еревана в столицу Бельгии, а также запланированные в его рамках мероприятия не уточняются.

Руководство Армении в начале апреля проводило в Брюсселе встречу с представителями США и Евросоюза. В ее рамках премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Еревана четкой реакции и дезавуирования в связи с появлением информации о военно-политических договоренностях Армении с США и ЕС в Брюсселе. Дипломат добавила, что российские власти не удивятся, если выяснится, что республике навязывали замену российской военной базы и российских пограничников западными специалистами.