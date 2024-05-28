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10:13, 28 мая 2024Бывший СССР

Министр обороны Армении отправился в Брюссель с рабочим визитом

Минобороны Армении: министр Папикян отправился с рабочим визитом в Брюссель
Сурен Папикян

Сурен Папикян. Фото: Mil.ru / Wikipedia

Делегация во главе с министром обороны Армении отправилась из Еревана в Брюссель. Информация об этом была опубликована на сайте Минобороны республики.

«Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, с рабочим визитом отбыла в Брюссель», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Цели визита представителей Еревана в столицу Бельгии, а также запланированные в его рамках мероприятия не уточняются.

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Руководство Армении в начале апреля проводило в Брюсселе встречу с представителями США и Евросоюза. В ее рамках премьер-министр Армении Никол Пашинян пообщался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Еревана четкой реакции и дезавуирования в связи с появлением информации о военно-политических договоренностях Армении с США и ЕС в Брюсселе. Дипломат добавила, что российские власти не удивятся, если выяснится, что республике навязывали замену российской военной базы и российских пограничников западными специалистами.

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      Екатерина Грищенко
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