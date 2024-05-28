Минобороны России сообщило об уничтожении украинской САУ Krab

Минобороны России: РСЗО «Град» уничтожила САУ Krab и личный состав ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ночь на вторник, 28 мая, уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, российские разведчики с помощью беспилотника «Орлан» выследили боевую технику украинских войск. «Расчет "Града" отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab», — подчеркнули в министерстве.

Старший офицер батареи с позывным Да Винчи отметил, что расчеты «Градов» уничтожают украинские опорные пункты, колонны, скопления легкобронированной техники и живой силы. Российские артиллеристы поражают САУ, а также радиолокационные станции противника.

Ранее стало известно, что результативность операторов FPV-дронов смогла превысить показатели известных снайперов времен Великой Отечественной войны.