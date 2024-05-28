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16:40, 28 мая 2024Путешествия

Удар молнии в трех детей на пляже попал на видео

Молния ударила в трех отдыхавших на пляже в Пуэрто-Рико детей

Молния ударила в трех детей в Пуэрто-Рико. Момент ее попадания сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на одном из пляжей островного государства, на котором проводили время мальчики от 7 до 12 лет. На кадрах видно, как сильный разряд молнии поражает детей и они падают на землю.

Сразу после этого к ним незамедлительно подбегают другие отдыхающие на побережье люди и начинают оказывать пострадавшим первую помощь. Отмечается, что дети остались в живых, сейчас они находятся в реанимации критическом состоянии.

Ранее в самолет российской авиакомпании Red Wings с пассажирами на борту во время полета ударила молния. Нештатная ситуация произошла в четверг, 23 мая, с Boeing-777-200, летевшим из турецкой Антальи в Новосибирск. Оборудование лайнера во время инцидента не пострадало.

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      Фариза Бацазова
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