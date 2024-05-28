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12:07, 28 мая 2024Наука и техника

Открыта эра яйцекладущих млекопитающих

В Австралии обнаружили доказательства эры яйцекладущих млекопитающих

Фото: Peter Shouten

Ученые Австралийского музея, музеев Виктории и Австралийского опалового центра обнаружили доказательства существования так называемой эры однопроходных — периода времени, когда на Австралийском континенте обитали яйцекладущие млекопитающие. Об этом сообщается в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

В Новом Южном Уэльсе были найдены опализированные окаменелые кости, датируемые сеноманским ярусом мелового периода (около 100 миллионов лет назад). Эти окаменелости указывают на существование в Австралии ранее неизвестного разнообразия однопроходных, к которым принадлежат ныне живущие утконос и ехидна.

Ученые проанализировали опализированные челюсти, что позволило идентифицировать шесть видов древних однопроходных, в том числе открыть три новых, включая Opalios splendens. Это животное имеет признаки, характерные для самых ранних из известных однопроходных, и предшествовало общему предку ехидн и утконосов. По общей анатомии оно напоминает утконоса, но мордой — ехидну.

Известно, что древнейшее однопроходное — Teinolophos trusleri (жившее 130 миллионов лет назад) — имело зубы и не обладало клювом. Полученные данные свидетельствуют, что спустя 30 миллионов лет некоторые животные этой группы все еще имеют пять коренных зубов, но у нескольких видов их осталось три. Современные утконосы и ехидны имеют клюв и практически не имеют зубов.

Авторы предполагают, что потеря зубов у орниторинхид (утконосовых) могла произойти во времена плейстоцена в результате конкуренции с австралийскими водяными крысами, попавшими в Австралию из Новой Гвинеи. В результате утконосы переключились на более мягкую пищу, которая лучше всего обрабатывалась кожистыми подушечками мягкого клюва.

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      Александр Еникеев
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