Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:41, 28 мая 2024Бывший СССР

На окраине Часова Яра уничтожили пехоту ВСУ

Минобороны России: на окраине Часова Яра уничтожили пехоту ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На восточной окраине Часова Яра была уничтожена группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Десантники обнаружили опорный пункт с украинскими военными при помощи воздушной разведки. Они передали координаты на пункт управления артиллерией, после чего по пехоте был нанесен удар.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что сейчас идут бои за южную часть Часова Яра. По его словам, Москва бережет военных, чтобы максимально уменьшить потери со своей стороны. Депутат выразил мнение, что Россия полностью возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время. Вместе с этим он добавил, что каждый дом переулок в городе превратили в укрепрайоны.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшные находки». Глава Херсонской области рассказал, что обнаружили в разрушенных домах Крынок российские военные

      Армия США заменит БТР времен Вьетнамской войны

      Политолог озвучил опасное последствие конфликта вокруг Тайваня

      В Херсонской области нашли подвалы с телами военных ВСУ

      В ФСБ обвинили Запад в дестабилизации границы с Украиной

      Российский вертолет поразил технику и живую силу ВСУ

      Названа дата суда над арестованным во Владивостоке американцем

      Россияне стали есть в три раза больше бургеров за 10 лет

      Врач предупредил о приводящем к ожирению популярном виде завтрака

      Евросоюзу предрекли «раздрай»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше