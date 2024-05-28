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04:15, 28 мая 2024Ценности

Николь Шерзингер в откровенном купальнике станцевала вместе с женихом

Певица Николь Шерзингер в откровенном купальнике станцевала вместе с женихом
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер. Кадр: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер в откровенном образе станцевала вместе с женихом — регбистом и манекенщиком Томом Эвансом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница группы The Pussycat Dolls предстала перед камерой в слитном черном купальнике с прозрачными деталями — предмет гардероба частично обнажал грудь, бедра и ягодицы звезды. Также она надела солнцезащитные очки и уложила распущенные волосы с объемом у корней.

Знаменитость и ее 39-летний возлюбленный, примеривший соломенную шляпу и шорты, совершали танцевальные движения под музыку.

Ранее в мае американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась без одежды на пляже и показала видео фанатам.

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      Карина Черных
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