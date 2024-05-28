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14:30, 28 мая 2024Путешествия

Пассажир пробежался голым по самолету, сорвал рейс и попал в больницу

Daily Mail: пассажир Virgin пробежался голым по самолету и попал в больницу

Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Virgin Airways попал в больницу, после того как устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс. Подробностями поделился таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла 27 мая на рейсе из Перта в Мельбурн, Австралия. Во время полета мужчина пробежался голым по салону лайнера, сбил с ног члена экипажа и начал ломиться в кабину пилотов.

Из-за неадекватного пассажира борт вернулся в аэропорт вылета. До посадки двое сотрудников авиакомпании удерживали дебошира в наручниках, а позже передали полиции.

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Правоохранители отправили мужчину в больницу на обследование. Известно, что он предстанет перед судом 14 июня, однако обвинения ему пока не вынесли.

Ранее сообщалось, что в Индии пассажиров самолета эвакуировали по надувным трапам перед вылетом. Причиной стала найденная в туалете записка на салфетке.

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      Мария Борисова
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