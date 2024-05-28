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09:17, 28 мая 2024Ценности

Первая леди Нигерии раскритиковала Меган Маркл за откровенные образы

Первая леди Нигерии Тинубу раскритиковала Меган Маркл за откровенные образы

Фото: James Oatway / Reuters

Жена президента Нигерии Болы Тинубу Олуреми раскритиковала американскую актрису Меган Маркл за откровенные образы во время визита в страну. Соответствующий материал публикует The Sun.

Первая леди выступила с докладом, который был посвящен первому году пребывания на посту ее супруга у власти. При этом она заявила, что стиль герцогини Сассекской, которая посетила Нигерию, ее оскорбил.

«Смысл здесь в том, что мы должны спасти наших детей. Девушки и женщины в Нигерии не хотят подражать кинозвездам из Америки. Мы видим, как они одеваются — нагота просто повсюду. Они не знают, откуда они родом. Они все время забывают, что это Нигерия», — высказалась сенатор Тинубу.

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По словам жены президента Нигерии, интерес знаменитостей к проблемам государства связан лишь с веянием моды. «Вы видите, что они демонстрируют на сцене: "Мы модные, мы видим, что происходит". Но у нас не Met Gala. Мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это некрасиво. Это совсем некрасиво», — высказалась она.

Ранее Маркл обругали в сети из-за неприлично дорогих нарядов в туре по Нигерии. За время поездки телезвезда сменила множество образов, стоимость которых пользователи сети посчитали неприлично дорогой.

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      Екатерина Ештокина
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