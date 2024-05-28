Первая леди Нигерии раскритиковала Меган Маркл за откровенные образы

Первая леди Нигерии Тинубу раскритиковала Меган Маркл за откровенные образы

Жена президента Нигерии Болы Тинубу Олуреми раскритиковала американскую актрису Меган Маркл за откровенные образы во время визита в страну. Соответствующий материал публикует The Sun.

Первая леди выступила с докладом, который был посвящен первому году пребывания на посту ее супруга у власти. При этом она заявила, что стиль герцогини Сассекской, которая посетила Нигерию, ее оскорбил.

«Смысл здесь в том, что мы должны спасти наших детей. Девушки и женщины в Нигерии не хотят подражать кинозвездам из Америки. Мы видим, как они одеваются — нагота просто повсюду. Они не знают, откуда они родом. Они все время забывают, что это Нигерия», — высказалась сенатор Тинубу.

По словам жены президента Нигерии, интерес знаменитостей к проблемам государства связан лишь с веянием моды. «Вы видите, что они демонстрируют на сцене: "Мы модные, мы видим, что происходит". Но у нас не Met Gala. Мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это некрасиво. Это совсем некрасиво», — высказалась она.

Ранее Маркл обругали в сети из-за неприлично дорогих нарядов в туре по Нигерии. За время поездки телезвезда сменила множество образов, стоимость которых пользователи сети посчитали неприлично дорогой.