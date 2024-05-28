Пострадавший рассказал о моменте взрыва беспилотника в Подмосковье

Пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье рассказал, что ранен в лицо и плечо

Пострадавший при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковной Балашихе 37-летний Бахредин Кодиров рассказал, что в момент взрыва играл с детьми на площадке. Слова мужчины приводит «МК».

Как сообщил Кодиров, после первого взрыва они с детьми сразу отправились домой. «А во время второго взрыва в меня что-то попало, — поделился он. — То ли осколки, то ли камень, я не знаю точно. Попало в лицо и плечо».

По словам мужчины, он сразу начал звать на помощь и просить вызвать скорую, однако никто из находившихся рядом людей не отреагировал. Поэтому Кодиров побежал домой, откуда сам позвонил медикам. Он также добавил, основной удар пришелся ему в лицо, но рану уже зашили. Теперь пострадавшему предстоит операция на плече.

Ранее жительница частного дома в подмосковной Балашихе, на который упали обломки сбитого беспилотника, рассказала, что успела вместе с семьей выбежать на улицу. По ее словам, здание сильно пострадало и оттуда придется переехать.

Вечером 27 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Балашихе украинский дрон. По словам местных жителей, они слышали три взрыва. В свою очередь, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что обломки летательного аппарата рухнули на частный дом, а также задели двух мужчин, одного из которых госпитализировали.

Помимо этого, Минобороны России сообщало, что около в 21:00 военные уничтожили над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Подробности о районе, где его сбили, и о последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.