Появились подробности о сбитом под Москвой малоразмерном воздушном шаре

Три дома пострадали от обломков сбитого силами ПВО воздушного шара в Балашихе

В подмосковной Балашихе три жилых дома получили повреждения в результате падения обломков малоразмерного воздушного шара, сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО). Подробности раскрыл РИА Новости представитель экстренных служб.

«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, в многоэтажном доме взрывной волной и осколками оказались выбиты окна на некоторых этажах. Кроме этого, в одном частном доме после падения обломков шара начался пожар, в другом — выбило стекла.

Малоразмерный воздушный шар сбили под Москвой вечером 27 мая. Кроме того, там же, по сообщению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, силы ПВО сбили беспилотник. Его обломки упали и повредили частный дом в микрорайоне Кучино, жители успели эвакуироваться. По данным главы горокруга Сергея Юрова, обломки дрона задели двух мужчин, одного из них госпитализировали.

Как рассказала жительница частного дома в подмосковной Балашихе, на который упали обломки сбитого беспилотника, она успела вместе с семьей выбежать на улицу. По ее словам, здание сильно пострадало и оттуда придется переехать.