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17:29, 28 мая 2024Мир

Премьер Бельгии выложил фото с истребителями F-16 для Украины

Премьер Бельгии Де Кро опубликовал фото с истребителями F-16 для Украины

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро выложил фото с американскими истребителями F-16, которые будут поставлены на Украину. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Эти F-16 будут вашими, чтобы помочь вам защитить своих граждан. Украина сможет оттеснить Россию только с помощью лучшего оружия, поставляемого в больших количествах и более быстрыми темпами», — написал бельгийский премьер. Он также отметил в публикации аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением, подписанным между Зеленским и Де Кро.

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      Глеб Бажуткин
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