Путин раскрыл смысл отправки польских войск на Украину

Путин: если польские войска окажутся на территории Украины, они оттуда не уйдут

В случае если Польша отправит свой военный контингент на Украину, то она не выведет его оттуда, даже если это сделают другие страны Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Власти Польши утверждают, что готовы отправить свой военный контингент на линию фронта (...) Мы слышали польскую речь, там много наемников оттуда. Если даже зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то они уйдут, а вот поляки — никогда», — сказал президент России.

Он также прокомментировал заявления о том, что иностранный контингент будет размещен на границах Украины для того, чтобы «Киев смог перебросить свои западные войска на линию фронта». Российский лидер назвал подобные слова «чушью и дурью».

Ранее министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что Польша допускает возможность отправки своих войск на Украину.