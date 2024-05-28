Путин рассказал о давлении Запада на страны Средней Азии

Путин: Запад оказывает давление на страны Средней Азии

Несмотря на то, что Запад оказывает давление на страны Средней Азии, власти региона не встали на колени перед США и Европейским союзом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Оказывалось давление и на регион Центральной Азии (...) я чего-то не вижу пока, чтобы все встали на колени и готовы слепо исполнять любые "указики" из-за океана», — заявил глава российского государства.

Он отметил, что действия Брюсселя и Вашингтона наносят ущерб и интересам России в Средней Азии.

Ранее Путин заявил, что Москва заинтересована в развитии отношений с Ташкентом. По его словам, у России и Узбекистана множество совместных проектов и планов.