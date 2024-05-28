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16:16, 28 мая 2024Мир

Путин вспомнил о молодых годах Столтенберга без деменции

Путин заявил, что помнит Столтенберга молодым и не страдающим деменцией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Sergei Bobylyov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что помнит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга молодым и не страдающим деменцией, когда тот был премьер-министром Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

«Он [Столтенберг] когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались, решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и, в общем, могли договариваться. На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией не страдал никакой», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что Столтенберг не может не знать о том, что полетное задание для ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо будет готовить военным стран Североатлантического альянса. По его словам, подобные заявления стран Запада говорят о готовности к дальнейшей эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и российское Министерство обороны знают ответ на удары оружием Запада по территории России. При этом, по словам представителя Кремля, Москва отмечает отсутствие единства в Евросоюзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.

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      Максим Габриелян
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