Путин заявил, что помнит Столтенберга молодым и не страдающим деменцией

Президент России Владимир Путин заявил, что помнит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга молодым и не страдающим деменцией, когда тот был премьер-министром Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

«Он [Столтенберг] когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались, решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и, в общем, могли договариваться. На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией не страдал никакой», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что Столтенберг не может не знать о том, что полетное задание для ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо будет готовить военным стран Североатлантического альянса. По его словам, подобные заявления стран Запада говорят о готовности к дальнейшей эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и российское Министерство обороны знают ответ на удары оружием Запада по территории России. При этом, по словам представителя Кремля, Москва отмечает отсутствие единства в Евросоюзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.