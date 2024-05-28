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22:00, 28 мая 2024Экономика

Раскрыта защищенная от налоговых изменений категория россиян

Минфин: для доходов участников СВО сохранится ставка НДФЛ 13%

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Доходы участников специальной военной операции (СВО) на Украине не попадут под предстоящее повышение ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в материалах Минфина, которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Министерство уточняет, что для данной категории россиян сохранится прежний порядок налогообложения на уровне 13 процентов. Выплаты участникам СВО связаны с риском для жизни, поэтому было принято решение защитить их от предстоящий налоговых изменений, отмечает Минфин.

В ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оставить без изменения ставку НДФЛ для участников СВО. Он подчеркнул, что шкала налогообложения должна быть справедливой.

Тогда же Министерство финансов согласилось с идеей, озвученной Володиным. Глава ведомства Антон Силуанов назвал это предложение абсолютно справедливым, потому что «наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке».

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