Разведчик сравнил бои за Часов Яр со сражением за Артемовск

Разведчик Дон Рос сравнил бои за Часов Яр со сражением за Артемовск

Заместитель командира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос предрек ожесточенные бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Часов Яр из-за того, что город находится на возвышенности, а также сравнил данный участок фронта со сражением за Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщает РИА Новости.

«Я прошел "бахмутскую мясорубку". Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение», — заявил разведчик.

По его словам, несмотря на то, что Часов Яр по размерам меньше Артемовска, это не упрощает ситуацию для российских военных.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил уверенность в том, что Россия полностью возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время. Депутат добавил, что каждый дом переулок в городе превратили в укрепрайоны.