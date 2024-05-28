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15:05, 28 мая 2024Силовые структуры

Россиянин из «Правого сектора» поджег на стеле букву V и сел на пять лет

Суд приговорил к 5 годам члена «Правого сектора» за поджог стелы «КислоVодск»

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

В Кисловодске суд приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который вместе со знакомым поджег букву V на стеле «КислоVодск» по заданию запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Мужчина признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества. Его также обязали выплатить компенсацию материального ущерба в размере 1,5 миллиона рублей. Его сообщник получил полтора года условно.

По данным СК, в январе 2023 года житель Кисловодска вступил в «Правый сектор», записав видеообращение с присягой на верность. После этого он со знакомым поджег букву V на стеле «КислоVодск». Ущерб бюджету администрации города составил 127 тысяч рублей.

Кроме того, поджигатель в сентябре 2022 года из-за неприязненных отношений с руководством устроил пожар в бюро ритуальных услуг, где он работал. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

Ранее 28 мая сообщалось, что в Кисловодске полиция задержала местного жителя, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь».

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      Любовь Ширижик
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