Россиянин от скуки сообщил о якобы готовившемся взрыве в жилом доме

Житель Курчатова, сообщивший от скуки о взрыве, получил ограничение свободы

Курчатовский суд огласил приговор в отношении 44-летнего местного жителя Сергея Квятковского, который от скуки сообщил в полицию о якобы готовящемся взрыве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По данным следствия, в декабре 2022 года Квятковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о якобы готовящемся взрыве в жилом доме. Прибывшие на место сотрудники силовых структур не подтвердили информацию о заложенном взрывном устройстве, а в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Позже фигурант пояснил, что заскучал и решил проверить работу правоохранительных органов сообщением о взрыве. В суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

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